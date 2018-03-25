В Подольске женщина погибла от упавшей с крыши глыбы льда

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Женщина погибла от упавшей на нее глыбы льда с подъезда жилого дома в подмосковном Подольске, организована проверка, сообщила пресс-служба ГСУСК по Московской области.

"Двадцать пятого марта 2018 года в городе Подольске возле подъезда жилого дома обнаружено тело 36-летней местной жительницы с травмами в области головы. По данному факту следственным отделом по городу Подольску ГСУСК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении.

Как отмечается, на женщину с крыши упала глыба льда и снега. От полученных травм головы женщина скончалась на месте.

Сообщается, что в настоящее время следователем проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

"В кратчайшие сроки следствием будет выполнен весь комплекс мероприятий, направленный на установление должностных лиц, ответственных за уборку ледяного покрова с крыши данного дома. К ответственности будут привлечены лица, не предпринявшие своевременных мер, чьё бездействие в последствие повлекло смерть женщины", — добавили в пресс-службе.