Глава МЧС может вылететь в Кемерово, где произошел пожар в ТЦ

КЕМЕРОВО, 25 мар — РИА Новости. Глава МЧС РФ Владимир Пучков может вылететь в Кемерово, где произошел крупный пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"В Кемерово может прибыть министр МЧС Владимир Пучков", — сказал собеседник агентства.

Как уточнили РИА Новости в МЧС РФ, в 16.00 мск глава ведомства Владимир Пучков провел экстренное заседание рабочей группы, по его поручению в 18.00 мск планируется провести совещание рабочей группы правительственной комиссии.

Ранее источник сообщил РИА Новости о гибели четырех детей при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" на проспекте Ленина, 35 в Кемерово. Позже СК РФ подтвердил гибель трех детей и одной женщины, более 20 человек пострадали. Следователи завели уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Также сообщалось, что уголовное дело по факту пожара в кемеровском ТЦ передано в Центральный аппарат СК РФ, в Кемерово направлена следственная группа из Москвы.

Кроме того, по данным источника РИА Новости в экстренных службах региона, остается неизвестной судьба 17 человек, пропавших во время пожара.