Под Новгородом мужчина ранил полицейского из охотничьего ружья

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мар — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело после того, как в одном из сел Новгородской области мужчина ранил из охотничьего ружья полицейского, прибывшего на вызов, сообщает в воскресенье СУСК РФ по региону в воскресенье.

"По предварительным данным, 24 марта… двое сотрудников полиции выехали на вызов в частный дом в деревне Назарьино Пестовского района Новгородской области. При подходе к дому подозреваемый произвёл выстрел из охотничьего ружья, ранив одного из правоохранителей. Пострадавший сотрудник полиции в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу", — говорится в сообщении.

Дело возбуждено по статье "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". В настоящее время на месте происшествия работают следователи, сотрудники полиции и СОБР отдела Росгвардии по Новгородской области, информирует СУСК.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Новгородской области, полицейский получил ранение в голову. "Когда сотрудники полиции подъехали по вызову, прозвучал выстрел из дома. Сотрудник полиции был ранен в голову", — сказал собеседник агентства.

"По информации, поступившей из правительства Новгородской области, губернатор Новгородской области Андрей Никитин распорядился задействовать вертолет МЧС совместно с медициной катастроф для эвакуации пострадавшего сотрудника полиции в Москву, где ему будет оказана высококвалифицированная помощь", — говорится в сообщении на сайте областного управления МВД.

По словам представителя УМВД по региону, в настоящее время на месте происшествия, помимо следователей, присутствует усиленный состав УМВД, а также бойцы Росгвардии. Подозреваемый находится в доме, предпринимаются меры к его задержанию.