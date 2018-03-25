Под Новгородом мужчина ранил полицейского из охотничьего ружья

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мар — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело после того, как в одном из сел Новгородской области мужчина ранил из охотничьего ружья полицейского, прибывшего на вызов, сообщает в воскресенье СУСК РФ по региону в воскресенье.
Дело возбуждено по статье "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". В настоящее время на месте происшествия работают следователи, сотрудники полиции и СОБР отдела Росгвардии по Новгородской области, информирует СУСК.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Новгородской области, полицейский получил ранение в голову. "Когда сотрудники полиции подъехали по вызову, прозвучал выстрел из дома. Сотрудник полиции был ранен в голову", — сказал собеседник агентства.
"По информации, поступившей из правительства Новгородской области, губернатор Новгородской области Андрей Никитин распорядился задействовать вертолет МЧС совместно с медициной катастроф для эвакуации пострадавшего сотрудника полиции в Москву, где ему будет оказана высококвалифицированная помощь", — говорится в сообщении на сайте областного управления МВД.
По словам представителя УМВД по региону, в настоящее время на месте происшествия, помимо следователей, присутствует усиленный состав УМВД, а также бойцы Росгвардии. Подозреваемый находится в доме, предпринимаются меры к его задержанию.