Сход лавины в Приэльбрусье попал на видео

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Очевидцы запечатлели на видео момент схода лавины на автостоянку в Эльбрусском районе.

Как сообщили РИА Новости в главке МЧС по Кабардино-Балкарии, под лавиной оказалось около 15 автомобилей.

Инцидент произошел в субботу утром. Лавина сошла самопроизвольно, объекты инфраструктуры не пострадали. По предварительной информации погибших и пострадавших нет, заявлений о пропавших также не поступало.

На месте происшествия работают спасатели. Движение по автодороге Прохладный-Азау не перекрывалось, добавили в МЧС.