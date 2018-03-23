Подросток, пропавший в лесу на Кубани, вернулся домой

КРАСНОДАР, 23 мар — РИА Новости. Заблудившийся в лесу на Кубани 15-летний подросток спустя сутки сам вернулся домой, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что к правоохранителям обратилась 32-летняя местная жительница с заявлением о том, что в четверг утром ее 15-летний сын ушел из дома в лес и до сих пор не вернулся. По словам женщины, в районе обеда сын позвонил ей и сообщил что заблудился, через некоторое время связь с подростком прервалась. Личный состав полиции был поднят по команде "Общий сбор". Для поисков использовался беспилотный летательный аппарат. СК организовал доследственную проверку.

"Обнаружен заблудившийся в лесу подросток, сам пришел домой", — сообщили в СУСК РФ по региону.