Жительница Кузбасса, заживо поджегшая соседа, получила десять лет тюрьмы

КЕМЕРОВО, 23 мар — РИА Новости. Суд в Кемеровской области приговорил к десяти годам лишения свободы жительницу Новокузнецкого района за убийство с особой жестокостью мужчины, которого она облила легковоспламеняющейся жидкостью и заживо подожгла, сообщает в пятницу региональное следственное управление СК РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел в июле 2017 года. У осужденной возник конфликт с соседями из-за пропавших из ее дома денег. Когда мужчина с сожительницей, которую соседка заподозрила в краже, пришли к ней, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения осужденная отказалась выходить из дома.

"В ответ на предложения мужчины поговорить, она взяла в доме бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, открыла дверь дома, вылила жидкость сверху на потерпевшего, сидевшего на крыльце спиной к ней, а затем подожгла его. Злоумышленница тут же закрылась в своем доме и не попыталась оказать помощь пострадавшему",- говорится в сообщении.

Как выяснили следователи, мужчина стал кататься по траве, пытаясь сбить огонь, сожительница помогла ему снять воспламенившуюся олимпийку и дойти до дома. Потерпевшего госпитализировали, однако врачам не удалось его спасти.

Отмечается, что 61-летняя осужденная характеризовалась положительно, ранее в поле зрения сотрудников правоохранительных органов не попадала.

"Следователям злоумышленница пыталась доказать, что не поджигала потерпевшего, однако впоследствии под тяжестью собранных следствием неопровержимых доказательств признала вину в полном объеме. Приговором суда женщине назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы в колонии общего режима", — уточнили в следственном управлении.