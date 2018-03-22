СК завел дело после нападения на полицейского в Грозном

ГРОЗНЫЙ, 22 мар – РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Чечне возбудило уголовное дело после нападения на полицейского в Грозном о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, злоумышленник открыл огонь после требования полицейского предъявить документы, сообщил РИА Новости в четверг представитель ведомства.

Ранее МВД по Чечне сообщило, что во вторник около 20.00 мск в Старопромысловском районе Грозного неизвестный выстрелами из неустановленного оружия ранил помощника дежурного отдела полиции УМВД по Грозному. Ответным огнем злоумышленник был ликвидирован.

Следствие установило личность нападавшего, им оказался житель Грозного 1997 года рождения.

"Дело возбуждено по двум статьям УК РФ – посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконный оборот оружия", — уточнил собеседник.

Следователи выяснили, что "вечером 20 марта в Старопромысловском районе Грозного помощник дежурного потребовал для проверки документы у молодого человека, находившегося рядом с входом в здание территориального отдела полиции №4".

"Мужчина проигнорировал предъявленные ему законные требования и, выхватив из-за пояса пистолет, произвел в полицейского выстрелы, причинив ему огнестрельные ранения. Нападавший был ликвидирован ответным огнем на месте преступления сотрудниками полиции, подоспевшими на помощь своему сотруднику", — рассказал представитель ведомства.

Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий для установления всех обстоятельств происшествия, заключили в СК.