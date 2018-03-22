В Комсомольске-на-Амуре нашли пропавшую семью из семи человек

ВЛАДИВОСТОК, 22 мар – РИА Новости. Полиция нашла семью из семи человек, которая пропала в феврале, в Комсомольске-на-Амуре, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по Комсомольску-на-Амуре установили местонахождение многодетной семьи из села Мариинский Рейд Ульчского района Хабаровского края, объявленной в розыск в феврале текущего года. Как выяснилось, семья переехала в Город юности", — сообщила Волк.
Угрозы жизни и здоровью членов семьи, в том числе детей, нет.
Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства, побудившие их покинуть свое постоянное место жительства.