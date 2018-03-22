Смерть в разлив: выявить суррогатный алкоголь становится все сложнее

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости, Андрей Григорьев. Пара рюмок "элитного" коньяка порой может привести к тяжелой инвалидности или даже летальному исходу. Только по данным аналитиков федерального проекта "Трезвая Россия", смертность от отравлений алкоголем в стране достигает 500 тысяч человек в год. Как правило, это жертвы контрафакта, часто не отличимого от оригинала ни по вкусу, ни по таре. О том, как устроен теневой ликеро-водочный рынок и можно ли защитить себя от подделок, — в материале РИА Новости.

Русский "Хеннесси"

В Федеральной службе алкогольного рынка не скрывают, что нелегальное спиртное производится в промышленных масштабах. Либо на предприятиях (свыше 100 тысяч бутылок в месяц), либо в гаражах, ангарах и подвалах. Черный рынок делится на две части — контрафакт (подделка под известные бренды) и суррогат (спиртосодержащие жидкости). "Чаще всего подделку изготавливают кустарным методом, на самодельных линиях розлива из пластиковых емкостей и садовых шлангов, — рассказали РИА Новости в ведомстве. — Разумеется, там нет систем фильтрации и царит полная антисанитария". Акцизы и налоги никто, естественно, не платит.

© Фото : Росалкогольрегулирование Подпольный завод по производству алкоголя в Смоленской области © Фото : Росалкогольрегулирование Подпольный завод по производству алкоголя в Смоленской области

"Мелкие точки производства есть в каждом крупном городе России, — объясняет РИА Новости генеральный директор "Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя" (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. — Спиртное разливается в фирменные бутылки "Хеннесси", "Джек Дэниэлс", "Бакарди" и других элитных марок. Конечно, в интернете их цена в пять-восемь раз ниже, чем в магазине". По официальным данным, только за последние два года силовики ликвидировали более 370 подпольных заводов и складов, изъяв свыше 70 миллионов литров нелегального спиртного.

Самое ходовое сырье — 95-градусный медицинский спирт этанол. Из него делают все — от водки до экзотических коктейлей. Например, чтобы "получить" виски или ром, добавляют красители и ароматизаторы.

Оригинальные бутылки

Отдельная история — подделка этикеток и акцизов. Теневые производители давно их штампуют в типографском качестве. Пустые бутылки с символикой элитных алкогольных брендов крупными партиями закупают у сборщиков стеклотары. Это несложно — интернет пестрит соответствующими объявлениями. Бутылки из-под "Джэк Дэниэлс", текилы Patron, коньяка "Хеннесси" и напитков других известных марок продаются сотнями. Цена за тару — от 50 до 100 рублей. Если брать в фирменных коробках, то дороже — 150-200 рублей.

© Скриншот объявления с сайта Avito.ru Скриншот объявления с сайта Avito.ru © Скриншот объявления с сайта Avito.ru Скриншот объявления с сайта Avito.ru

Как сообщили в Росалкогольрегулировании, готовое спиртное нелегалы сбывают либо через теневую розницу — без лицензии и в обход действующих ограничений по времени, месту продажи и возрасту покупателей, либо через интернет, хотя дистанционная продажа алкоголя в России запрещена. Точки производства, хранения и продаж вычислить непросто. По словам бывшего оперативника, принимавшего участие в рейдах, на изготовителей полиция обычно выходит через задержанных сбытчиков или осведомителей, которыми чаще всего выступают бездомные, таксисты и девушки легкого поведения.

Мягкий убийца-метанол

Самое страшное — контрафактный алкоголь с метиловым спиртом. При лицензированном производстве риск попадания этого вещества в продукт полностью исключен, чего не скажешь о подпольном розливе. Одна рюмка с метанолом может стоить человеку жизни. "Смертельная доза — около 100 миллилитров. Токсическая концентрация в крови — 0,3 грамма на литр, смертельная — 0,8 граммов, — объясняет РИА Новости главный специалист института токсикологии Федерального медико-биологического агентства, доктор медицинских наук Александр Петров. — Метанол быстро распространяется по организму, и в клетках образуется сильнейший яд — формалин".

© Фото : Росалкогольрегулирование Подпольный завод по производству алкоголя в Смоленской области © Фото : Росалкогольрегулирование Подпольный завод по производству алкоголя в Смоленской области

Причем у метанола более мягкий и приятный вкус, чем у этилового спирта, менее выраженное опьяняющее действие. Признаки отравления могут проявиться лишь через сутки, когда спасти человека уже крайне сложно.

"В этом и заключается основная опасность метанола, — отмечает заведующий отделением токсикореанимации Городской клинической больницы имени братьев Бахрушиных Александр Ливанов. — Человек испытывает слабость, головокружение, у него одышка, вспышки перед глазами. Он теряет сознание. В это время происходит необратимое поражение головного мозга. Это как минимум слепота, тяжелые неврологические осложнения. Или летальный исход. Поэтому очень важно своевременно обратиться за медицинской помощью".

Два года назад в Красноярске в больницу из-за отравления суррогатным алкоголем попали 60 человек. Кто-то лишился зрения, больше десяти человек скончались. В числе погибших — 45-летний регбист Сергей Скоринов, купивший виски под брендом "Джек Дэниэлс" через интернет. Ему хватило двух рюмок.

"Серега служил в ОМОНе, ездил в командировки в Чечню. Затем работал спасателем. Я знаю по крайней мере два случая, когда он спас людям жизнь, — рассказал РИА Новости друг Сергея Славомир Антоненко. — Выпивал очень редко, вел активный образ жизни: скалолазание, футбол, брал призы на международных соревнованиях в Таиланде". У Скоринова остались жена и трое детей.

Электронный сомелье

На прилавки лицензированных магазинов контрафактные алкогольные напитки сейчас не попадают — два года назад заработала единая автоматизированная система государственного контроля над объемом производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС). Она позволила полностью исключить риск проникновения подделок в супермаркеты официальных ретейлеров, тем более крупные и сетевые.

"Вся алкогольная продукция, которую мы получаем, сопровождается документами с момента изготовления до отгрузки в магазин, — рассказала РИА Новости замдиректора по коммерческим вопросам торговой сети "Норман" Светлана Старцева. — Поставки фиксируются в системе ЕГАИС, которая с 1 января 2017 года обязательна для всех предприятий розничной торговли".

По словам Светланы, детектор проверки акциза легко распознает нелегальное спиртное: при сканировании марки всегда можно понять, оригинальная она или нет. Это стопроцентная гарантия того, что компания работает с надежными партнерами.

При попытке продать "левое" спиртное система сразу заблокирует кассу и отправит сигнал в Росалкогольрегулирование. Введение ЕГАИС помогло увеличить объемы легального производства и добавило в бюджет более 150 миллиардов рублей. Более того, покупатели теперь сами способны отличить качественный алкоголь от поддельного. "Для платформ IOS и Android есть бесплатное приложение "АнтиконтрафактАлко, — отметили в Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка. — Достаточно отсканировать специальную или акцизную марку на бутылке, и на экране телефона появится информация о товаре из системы ЕГАИС. Если продукция поддельная, об этом следует сразу сообщить в Росалкогольрегулирование".

Как-то иначе распознать "левое" спиртное для обычного покупателя практически нереально. Для этого надо быть профессиональным сомелье.

Сэкономить на жизни

По данным ЦИФРРА, алкоголь сегодня употребляют примерно 100 миллионов россиян, причем 20 миллионов — подделку. Объем рынка легального крепкого алкоголя в России — 1 миллиард 100 миллионов литров (данные 2017 года). Нелегального — 650 миллионов литров.

Контрафакт приобретают в целях экономии. Прежде всего так поступают люди с низким доходом. А безработные и вовсе переходят на суррогат. "Бутылку нормальной водки стоимостью свыше 200 рублей может позволить себе только человек с зарплатой в 20 тысяч. Те, у кого доходы меньше, купят водку с рук за 100 рублей, — говорит Дробиз. — Ром "Бакарди", виски "Джек Дэниэлс" и другие зарубежные напитки в магазинах стоят от полутора до двух тысяч рублей, а в интернете или с рук продаются за 350".

Заказывая в интернете очередную бутылку дешевого "элитного" виски, немногие задумываются о том, как дорого может обойтись им мнимая экономия. Так, на прошлой неделе жертвами суррогата стали сразу четверо — на Камчатке и в Ленинградской области.

Год назад семья Смирновых из города Сафоново Смоленской области отмечала день рождения. Алкоголь покупали частично в магазине, частично с рук, решив сэкономить. После нескольких рюмок 29-летней Екатерине и ее 27-летней подруге Светлане Тихомировой стало плохо. Их госпитализировали в местную больницу, а затем переправили в Смоленск. Первой, не выходя из комы, умерла Катя, через два дня — Света. Как показала экспертиза, их убил метиловый спирт. "С Тихомировой мы вместе учились в школе, она всегда была искренним, честным и очень добрым человеком, — рассказал РИА Новости знакомый девушки. — Света не злоупотребляла алкоголем и могла немного выпить только по праздникам. Случившееся вызвало шок у всего города". У погибшей остались муж и маленькая дочка.

Большинство экспертов сходятся в том, что борьба с нелегальным оборотом спиртного в России должна носить комплексный характер. В частности, это усиление контроля за производством лицензионной продукции, ужесточение наказания за изготовление, сбыт и хранение нелегальной, а также меры, направленные на улучшение общей социально-экономической ситуации в стране.