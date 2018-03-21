На трассе под Красноярском ограничили движение автобусов из-за снегопада

КРАСНОЯРСК, 21 мар — РИА Новости. Сильный снегопад стал причиной ограничения движения для междугородних автобусов на участке федеральной трассы в Красноярском крае, задержаны 10 рейсов из Красноярска, сообщили в краевом главке МЧС.
По словам собеседника агентства, причина ограничения — снегопад, который начался вечером.
На трассе Р-257 "Енисей" выставлены два поста ГИБДД. Всего задействованы 23 человека и 13 единиц техники. На данном участке дороги расположены пять стационарных пунктов обогрева и питания (придорожные кафе).