В Волоколамске школьникам стало плохо из-за запаха с полигона "Ядрово"

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В Волоколамске обратились за медицинской помощью 50 школьников. Предположительно, им стало плохо из-за неприятного запаха с полигона "Ядрово".

В основном они жаловались на тошноту и головокружение.

Как рассказали в региональном Минздраве, пять из них госпитализировали: мальчика с повышенным давлением и четверых по настоянию родителей для обследований. Еще четырех детей осмотрел дерматолог, так как у них появилась сыпь.

У всех взяли кровь на анализ. В Волоколамск также выехала бригада специалистов из МОНИКИ (инфекционист, невролог).

Ранее о плохом самочувствии учеников заявила директор школы №2 Ирина Дмитриенко.

По ее словам, в среду район накрыло очередной волной неприятного запаха с полигона твердых бытовых отходов.

Как считают медики, вызванные в школу, именно это стало причиной плохого самочувствия учеников. Занятия в школе, при этом, не отменяли.

"Родители по своему усмотрению могут забрать своих детей. Ситуация под контролем у администрации района и Министерства образования Московской области", — добавила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Выброс газа

Позднее в пресс-службе муниципального образования признали, что ночью на полигоне "Ядрово" произошел очередной выброс свалочного газа.

"Сейчас источник обнаружен и устранен", — отметил собеседник агентства.

Сообщается, что сейчас запаха уже нет, он ощущался ночью и ранним утром.

Реакция Кремля

Информацию о ситуации с подмосковным мусорным полигоном "Ядрово" прокомментировали в Кремле. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал этот вопрос подмосковным властям.

Его спросили, знает ли Владимир Путин о ситуации на полигоне, и какой будет реакция Кремля.

"Очень ответственная тема. Я не могу голословно отвечать, потому что я не располагаю точной информацией, если говорить о том, что происходит прямо сейчас", — ответил Песков.

Он добавил, что президенту постоянно докладывают о мерах, которые предпринимаются для улучшения экологической ситуации.

Ситуация в Волоколамском районе

"Президент неоднократно имел контакты и с руководством Москвы, и с руководством Подмосковья, и получал доклады относительно тех планов по расшивке этих проблем, которые имеются у этих двух регионов", — заключил Песков.

Жители Волоколамского района постоянно жалуются на неприятный запах, который идет от полигона. Ситуация резко ухудшилась в конце февраля, когда там произошли выбросы свалочного газа, содержавшего хлор, сероводород и диоксид азота.

Подмосковные власти пообещали, что проведут дегазацию, полигон накроют дополнительным слоем грунта, а на месте создадут систему постоянного мониторинга качества воздуха. Глава региона Андрей Воробьев взял ситуацию под личный контроль.