"Русское радио" и "МК" помирились в суде по делу о черных списках артистов

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение в деле по иску радиостанции "Русское радио" о защите деловой репутации к газете "Московский комсомолец", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Русское радио" в иске, поступившем в арбитраж октябре прошлого года, требовало признать не соответствующими действительности и порочащими его деловую репутацию сведения, содержащиеся в статье "Лолита раскрыла тайну черного списка "Русского радио": "С эфира сняты все песни". Кроме того, радиостанция требовала удалить статью с сайта газеты и опубликовать опровержения на сайте и в газете.

Конкретный перечень утверждений, которые просило опровергнуть "Русское радио", в материалах суда не приводился. Ответчиками в иске указаны ЗАО "Редакция газеты "Московский Комсомолец" и автор спорной публикации Артур Гаспарян. Денежных требований истец не предъявлял.

В связи с утверждением мирового соглашения суд прекратил производство по делу. Условия мирового соглашения на заседании в среду не оглашались, они станут известны после опубликования текста определения суда.

В публикации, появившейся в "Московском комсомольце" в июне 2017 года, говорится о том, что ряд известных эстрадных артистов якобы получил от сотрудников радиостанции предложение не участвовать в проводившейся газетой церемонии вручения музыкальных премий ZD Awards 2016. В статье также утверждается, что некоторые артисты, в частности, Валерия, Дима Билан, Максим Фадеев, Лолита Милявская, якобы внесены на радиостанции в "черные списки".

Главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев, комментируя иск, ранее заявил РИА Новости, что в случае несогласия с решением суда "МК" его оспорит, но если в дальнейшем суд высшей инстанции постановит удалить статью о "черных списках" артистов как не соответствующую действительности, это будет сделано. Комментарием истца агентство не располагает.