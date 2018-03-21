В Югре после массового отравления шаурмой возбудили уголовное дело

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 мар — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в городе Урай (ХМАО), где в начале февраля семеро человек, среди которых трое детей, обратились в больницу с подозрением на острое отравление шаурмой, сообщает в среду региональное следственное управление СК РФ.

По информации следователей, 8 и 9 февраля в больницу Урая с подозрением на острое отравление обратились семь человек, в том числе 15-летний подросток и двое 9-летних детей.

"Установлено, что незадолго до недомогания пациенты ели шаурму, купленную в одном и том же месте", — говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в следственном управлении, специалисты Роспотребнадзора проверили указанный торговый объект, выяснив, что в процессе приготовления были нарушены санитарно-эпидемиологические правила, кроме того, проверка выявила отсутствие у продавца гигиенической аттестации.

"По факту острого отравления граждан… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", — подчеркнули в СУСК.

Следователи планируют дать правовую оценку действиям как продавца, который готовил шаурму, так и бизнесмена, который должен был осуществлять контроль за соблюдением продавцом санитарно-эпидемиологических норм и правил в процессе приготовления еды. По данным ведомства, в настоящее время решением суда деятельность торговой точки приостановлена, все потерпевшие уже прошли лечение.