Под Самарой сошедший с рельсов вагон поезда сбил двух мужчин

Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи. Архивное фото

Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи. Архивное фото

САМАРА, 20 мар — РИА Новости. МВД России на транспорте устанавливает обстоятельства гибели двух мужчин в результате схода вагона грузового поезда в Самарской области, сообщает во вторник пресс-служба УТ МВД России по Приволжскому федеральному округу (ПФО).

"Сотрудники Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте УТ МВД России по ПФО устанавливают обстоятельства смертельного травмирования двух мужчин в результате схода вагона грузового поезда", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, 20 марта в 13.00 (14.00 мск) в вагонном депо станции Сызрань Куйбышевской железной дороги сошел с рельс один вагон грузового поезда и смертельно травмировал двоих работников железной дороги.

На месте происшествия работают сотрудники УТ МВД России по ПФО, Приволжской транспортной прокуратуры, Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.