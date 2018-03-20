ЧЕЛЯБИНСК, 20 мар – РИА Новости. Суд приговорил жителя Увельского района Челябинской области к 6 годам колонии общего режима за нападение с ножом на полицейских, сообщило во вторник следственное управление СК РФ по региону.
"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.
Он признан виновным в "применении насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих служебных обязанностей", уточняется СУСК.