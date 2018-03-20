Четверо жертв ДТП в Югре были сотрудниками поисково-спасательного отряда

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 мар — РИА Новости. Четверо мужчин, погибших в понедельник днем в ДТП с участием трех автомобилей в Ханты-Мансийском автономном округе, являлись сотрудниками поисково-спасательного отряда, сообщается во вторник в официальной группе администрации поселения Куть-Ях Нефтеюганского района в социальной сети "ВКонтакте".

Авария, которая унесла жизни четверых человек, произошла около полудня в понедельник на автодороге "Тюмень — Ханты-Мансийск" в Нефтеюганском районе. Как сообщали РИА Новости в окружном управлении МВД, столкнулись Mitsubishi Fuso Canter, "УАЗ" и MAN, в результате чего водитель и трое пассажиров "УАЗ" от полученных травм скончались на месте происшествия.

"Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования родным и близким сотрудников поисково-спасательного отряда поселения Куть-Ях МКУ "ЕДДС Нефтеюганского района"… 19 марта 2018 года произошла страшная трагедия, ушли из жизни 4 замечательных человека, которые сами посвятили свою жизнь спасению людей", — говорится в сообщении администрации поселения.

Ранее следственное управление СК РФ по Югре заявило о начале проверки по данному факту.