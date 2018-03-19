В Ростове-на-Дону умер сорвавшийся с высоты артист "Цирка Запашного"

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Артист "Цирка Мстислава Запашного" Антон Мартынов, сорвавшийся с высоты во время выступления в Элисте, умер при транспортировке в Ростов-на-Дону, сообщает пресс-служба цирка.

"Очень тяжело писать и осознавать данную весть… Сегодня ночью перед транспортировкой из Элисты до Ростова-на-Дону у Антона остановилось сердце", — говорится в группе "Цирка Мстислава Запашного" в " ВКонтакте ". Администраторы также принесли искренние соболезнования родным артиста.

Воздушный гимнаст упал с высоты около шести метров, получив серьезную травму головы и различные переломы. Как рассказали РИА Новости в цирке, трагедия произошла из-за незакрепленного карабина. Артисты сами полностью готовят и закрепляют свое снаряжение, не доверяя это никому из сотрудников цирка.