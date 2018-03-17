В Москве после утечки горячей воды восемь домов перевели на резервные схемы

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Восемь домов, подсоединенных к теплосети на востоке Москвы, где произошла утечка горячей воды, переведены на резервные схемы снабжения, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Новогиреево на улице Фрязевская, 15 произошла утечка горячей воды. Службы городского хозяйства оперативно прибыли на место, ведутся ремонтные работы, движение по улице восстановлено. Отключений потребителей от тепло- и водоснабжения не производилось.

"Утечка горячей воды на Фрязевской улице не представляет опасности для нормального функционирования зданий и сооружений, находящихся поблизости. Восемь домов, которые запитаны на данный участок теплосети, переведены на резервные схемы", — сказал он.

Заммэра отметил, что температура теплоносителя в сетях соответствует параметрам, а тепловой режим в квартирах жилых домов находится в норме.

"Службы МОЭК работают над устранением разлива воды и ремонтом поврежденного участка", — добавил Бирюков.