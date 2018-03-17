Конструкции дома в Омске, где произошел взрыв, не пострадали

НОВОСИБИРСК, 17 мар – РИА Новости. Конструкции дома в Омске после взрыва газовоздушной смеси не пострадали, жителям четырех пострадавших от пожара квартир предоставят место в гостинице, сообщил врио губернатора Омской области Александр Бурков.
В ГУМЧС РФ по Омской области уточнили, что пожар ликвидирован в 19.13 местного времени (16.13 мск).
"Произошёл пожар второй категории. К счастью, взрыва газового баллона не было. Пожар начался из-за хлопка газа. По данным МЧС и управляющей компании, повреждений несущей конструкции нет, поэтому жизни жителей дома ничего не угрожает. Пострадали еще три соседние квартиры из-за огня. На период работ МЧС мы предоставили места в гостинице "Иртыш" для жильцов этих квартир", — привели слова Буркова в его пресс-службе.
В свою очередь, представитель минздрава региона сообщил РИА Новости, что всего после взрыва и пожара за медицинской помощью обратились пять человек, из которых госпитализировано двое.
"Хозяйка квартиры с ожогами второй и третьей степени на площади около 50% кожи и переломами госпитализирована. Хозяин квартиры получил небольшие ожоги и в госпитализации не нуждается. Также к врачам обратились две женщины с жалобами на общее ухудшение состояния, после медицинской помощи от госпитализации отказались. У еще одной женщины на фоне хронических заболеваний произошел гипертонический криз, она госпитализирована в БСМП №2", — сказал собеседник агентства.