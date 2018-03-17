В Томске посетителей ТЦ "Изумрудный город" эвакуировали из-за пожара

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Около 700 человек эвакуированы из торгового центра в Томске из-за пожара на кровле, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"После возгорания на крыше торгового центра "Изумрудный город" по адресу: Комсомольский проспект, дом 13 из здания эвакуированы 700 человек", — сказал собеседник агентства.

Обстоятельства пожара выясняются.

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