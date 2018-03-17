Владимирские врачи сами справятся с лечением музыкантов группы "Пикник"

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мар — РИА Новости. Медики во Владимирской области, где в пятницу попали в ДТП музыканты группы "Пикник", справятся с лечением пострадавших своими силами, без помощи приглашенных специалистов, о транспортировке музыкантов в крупные клиники страны тоже речи не идет, сообщил РИА Новости в субботу директор регионального департамента здравоохранения Александр Кирюхин.
"Пока в состоянии изменений нет. Сейчас надо обеспечить неотложную помощь, стабилизацию… А потом уже все остальное", — сказал Кирюхин.
На вопрос, будут ли музыкантов транспортировать в другие клиники, Кирюхин ответил, что такого вопроса пока не стоит, также пока нет в планах приглашать других специалистов.
"Там все ясно, проблем нет, нужно только время и наблюдение. Врачи говорят, что им помощь не нужна", — подчеркнул директор департамента здравоохранения.