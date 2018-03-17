Владимирские врачи сами справятся с лечением музыкантов группы "Пикник"

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мар — РИА Новости. Медики во Владимирской области, где в пятницу попали в ДТП музыканты группы "Пикник", справятся с лечением пострадавших своими силами, без помощи приглашенных специалистов, о транспортировке музыкантов в крупные клиники страны тоже речи не идет, сообщил РИА Новости в субботу директор регионального департамента здравоохранения Александр Кирюхин.

Ранее в УМВД по Владимирской области сообщили, что авария произошла в 12.10 мск на 50-м километре автодороги Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума. По предварительной информации, водитель Honda выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Камазом" и Volkswagen. В результате ДТП пострадали семь человек: водители двух легковых автомобилей, а также пятеро пассажиров Volkswagen. В Гусь-Хрустальной городской больнице находятся пять участников группы "Пикник", их состояние в пятницу вечером врачи оценивали как средней тяжести.

"Пока в состоянии изменений нет. Сейчас надо обеспечить неотложную помощь, стабилизацию… А потом уже все остальное", — сказал Кирюхин.

Он отметил, что у одного из пострадавших перелом поясничного отдела позвоночника, "но без каких-либо нарушений, исход будет благоприятным". Еще у одного пострадавшего было подозрение на перелом костей таза, но, по словам директор департамента, этот диагноз пока не подтверждается.

На вопрос, будут ли музыкантов транспортировать в другие клиники, Кирюхин ответил, что такого вопроса пока не стоит, также пока нет в планах приглашать других специалистов.

"Там все ясно, проблем нет, нужно только время и наблюдение. Врачи говорят, что им помощь не нужна", — подчеркнул директор департамента здравоохранения.