В Чечне ребенок погиб при взрыве газа в частном доме

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Один ребенок погиб, еще два человека, в том числе несовершеннолетний, пострадали при взрыве газа в частном жилом доме в Шалинском районе Чечни, сообщил в субботу РИА Новости источник в экстренных службах республики.

"Взрыв газовоздушной смеси произошел в частном жилом доме на улице Дружная в населенном пункте Герменчук. Пострадали три человека, из них один ребенок погиб, два человека, в том числе ребенок, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести", — сказал собеседник агентства.

По его словам, взрывом повреждено потолочное перекрытие, нарушено остекление. Обстоятельства ЧП выясняются.