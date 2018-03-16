Жалобу на приговор Улюкаеву рассмотрят 12 апреля

Алексей Улюкаев во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Москвы

Алексей Улюкаев во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Москвы

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Мосгорсуд 12 апреля рассмотрит жалобу на приговор экс-министру экономического развития России Алексею Улюкаеву – самому высокопоставленному из осужденных в России за взятку чиновников, сообщила РИА Новости в пятницу пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

"Суд рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов", — сказала она.

Защитники экс-министра настаивают на его невиновности и просят отменить приговор.

Улюкаев был приговорен к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Дополнительно 61-летнему Улюкаеву был назначен штраф в 130 миллионов рублей и восьмилетний запрет работать на госслужбе после освобождения.