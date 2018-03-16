В Москве на Крымском валу столкнулись четыре автомобиля

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Четыре автомобиля столкнулись на Крымском валу в Москве, в результате ДТП пострадал один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"На Крымском валу, 9 столкнулись четыре транспортных средства, в результате ДТП один человек пострадал", — сказал собеседник агентства.

По его словам, движение в результате ДТП было ограничено, однако сейчас его полностью восстановили.

Ранее в этот же день на Рязанском проспекте в Москве автомобиль Hyundai Solaris сбил двух человек на пешеходном переходе, они госпитализированы. Водитель после ДТП не скрылся и остался на месте аварии, с ним работают полицейские.