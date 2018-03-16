В Москве на стройке Большой кольцевой линии метро труба упала на грузовик

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Труба большого диаметра рухнула на грузовую автомашину на строительной площадке третьего пересадочного контура метро на юго-западе Москвы, погиб водитель, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"На строительстве третьего пересадочного контура метро по адресу Старокалужское шоссе, 62 труба упала на автомобиль "Камаз", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что погибшего водителя машины уже деблокировали спасатели. Обстоятельства ЧП выясняются.

Большая кольцевая линия на схеме метро Москвы получит 11-й номер. Сейчас этот номер у построенной почти полвека назад Каховской линии, которая в перспективе войдет в состав большого кольца метрополитена. По завершении строительства длина кольца составит около 69 километров. На новой кольцевой линии будет 18 пересечений с действующими линиями метро, семь — с радиальными направлениями железных дорог и два — с МЦК. Полностью строительство Большой кольцевой линии планируется завершить до конца 2022 года.