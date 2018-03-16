Отчима убитой в Сочи девочки арестовали на два месяца

КРАСНОДАР, 16 мар — РИА Новости. Отчим погибшей в Сочи пятилетней девочки, пропавшей во вторник и обнаруженной спустя сутки мертвой, арестован на два месяца, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУСК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.

Ранее сообщалось, что пятилетняя девочка пропала во вторник в районе села Бестужевское. По сообщению МЧС, родственники сначала самостоятельно искали девочку, после обратились в полицию. Спустя сутки девочка была найдена убитой. Позже по подозрению в убийстве был задержан 28-летний отчим девочки, который дал признательные показания.

"Подозреваемый сегодня был арестован на два месяца", — сказала Смяцкая.