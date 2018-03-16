Аэропорт Якутска, где из самолета выпали слитки, усилил меры безопасности

ВЛАДИВОСТОК, 16 мар — РИА Новости. Безопасность усилили в аэропорту Якутска после инцидента, когда при взлете с самолета выпали драгоценные слитки, сообщил РИА Новости представитель авиаузла.
Накануне, 15 марта, при взлете из аэропорта "Якутск" у грузового самолета Ан-12 авиакомпании "Нимбус" воздушным потоком сорвало левую створку грузового люка. Экипаж принял решение о возврате в Якутск. Самолет благополучно совершил посадку в аэропорту "Маган".
Станислав Бородюк, глава московского представительства канадской компании Kinross Gold, которой принадлежат выпавшие слитки, пояснил РИА Новости, что в составе слитков Доре есть серебро и золото, но преимущественно серебро, так как груз был с золото-серебряного месторождения Купол. По его словам, все упавшие слитки собрали и поместили на хранение.