Рухнувшим в Казани фронтоном авиазавода засыпало две машины

КАЗАНЬ, 16 мар — РИА Новости. Часть кирпичного фронтона одного из зданий Казанского авиационного завода обрушилась пятницу днём, пострадавших нет, но засыпало две припаркованные машины, сообщил РИА Новости представитель главного управления МЧС России по Татарстану.

"В 11.45 поступило сообщение об обрушении фронтона здания заводоуправления Казанского авиационного завода. Погибших и пострадавших нет", — сказал он, отметив, что повреждения получили два стоявших у здания автомобиля.

Причины ЧП выясняются.