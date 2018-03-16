Суд продлил арест двум подросткам, напавшим на школу в Бурятии

КРАСНОЯРСК, 16 мар — РИА Новости. Суд продлил на четыре месяца срок содержания под стражей двум подросткам, обвиняемым по делу о нападении на школу в Улан-Удэ в январе этого года, сообщила пресс-секретарь суда Алена Носкова.

В четверг суд продлил до 19 июля арест основному обвиняемому в нападении на школу.

"Сегодня в Советском районном суде Улан-Удэ состоялось рассмотрение ходатайств следователя о продлении срока содержания под стражей еще двоим обвиняемым в совершении преступления 19 января 2018 года в МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Улан-Удэ". Постановлением суда данные ходатайства были удовлетворены, в отношении обоих несовершеннолетних срок содержания под стражей продлен на четыре месяца", — сказала представитель суда.

Нападение на учеников седьмого класса в школе в Улан-Удэ произошло 19 января. По данным СК, ученик девятого класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. Пострадали семь человек, среди них сам нападавший. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о халатности и покушении на убийство двух и более лиц. Напавший подросток был переведен в корпус СИЗО Улан-Удэ для несовершеннолетних. Его двое соучастников арестованы, им предъявлены обвинения.

