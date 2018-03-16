ХАБАРОВСК, 16 мар — РИА Новости. Полиция в Хабаровском крае возбудила уголовное дело по факту огнестрельного ранения амурской тигрицы, которую обнаружили истекающей кровью недалеко от дороги, сообщает УМВД России по региону в пятницу.
Установлено, что тигрица ранена картечью из гладкоствольного оружия в бедро, район хвоста и живота. Ее доставили в центр реабилитации МРОО "Центр "Тигр" в Приморье. Тигрицу дважды прооперировали. Состояние зверя по-прежнему расценивается как стабильно тяжелое.
"По факту огнестрельного ранения самки амурского тигра возбуждено уголовное дело по статье "незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ". Лица, причастные к совершению данного преступления, устанавливаются", — говорится в сообщении.
Как уточняет УМВД, тигрица была обнаружена в лесу вблизи поселка Южный района имени Лазо, в трех километрах от автодороги Хабаровск-Находка.
Амурский тигр является одним из самых редких хищников планеты и занесен в международную Красную книгу. В Приморье и на юге Хабаровского края обитает самая большая популяция этого хищника — до 500 особей.