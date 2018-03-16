В МВД рассказали о выявлении случаев финансирования терроризма

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Правоохранители в России выявили 100 преступлений связанных с финансированием терроризма в 2017 году, сообщил начальник антикоррупционного главка МВД Андрей Курносенко.
По словам Курносенко, это специфичный вид преступлений, так как они имеют тщательно закамуфлированный механизм. Он также отметил, что уже налажено эффективное взаимодействие с Росфинмониторингом, который направляет МВД материалы о подозрительных операциях.
Способы финансирования разные: электронные кошельки, целенаправленный перевод средств от устойчивых источников с хорошим финансовым ресурсом, уточнил начальник антикоррупционного главка. По его словам, в последнее время для передачи средств используют криптовалюту, поэтому в ведомстве критически относятся к ее бесконтрольному обороту.
"В борьбе с этим видом преступности нам важно не только отследить поступление средств, но и задокументировать его, собрать доказательную базу. Здесь особое значение имеет тесная работа со следствием. Можно сказать, что сейчас в завершающей стадии отработка алгоритма противодействия финансированию терроризма и экстремизма", — добавил Курносенко.