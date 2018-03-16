В МВД рассказали о выявлении случаев финансирования терроризма

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Правоохранители в России выявили 100 преступлений связанных с финансированием терроризма в 2017 году, сообщил начальник антикоррупционного главка МВД Андрей Курносенко.

"В 2017 году правоохранительными органами в России выявлено 100 преступлений, связанных с финансированием терроризма, из них 72 — сотрудниками органов внутренних дел, в том числе 38 — нашей службой", — сказал он в интервью газете " Коммерсантъ ".

По словам Курносенко, это специфичный вид преступлений, так как они имеют тщательно закамуфлированный механизм. Он также отметил, что уже налажено эффективное взаимодействие с Росфинмониторингом, который направляет МВД материалы о подозрительных операциях.

Способы финансирования разные: электронные кошельки, целенаправленный перевод средств от устойчивых источников с хорошим финансовым ресурсом, уточнил начальник антикоррупционного главка. По его словам, в последнее время для передачи средств используют криптовалюту, поэтому в ведомстве критически относятся к ее бесконтрольному обороту.

"В борьбе с этим видом преступности нам важно не только отследить поступление средств, но и задокументировать его, собрать доказательную базу. Здесь особое значение имеет тесная работа со следствием. Можно сказать, что сейчас в завершающей стадии отработка алгоритма противодействия финансированию терроризма и экстремизма", — добавил Курносенко.