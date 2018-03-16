В МВД рассказали о борьбе с хищениями на оборонных предприятиях

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Антикоррупционный главк МВД выявил в 2017 году почти 250 преступлений, связанных с хищениями бюджетных денег на предприятиях оборонной промышленности, что на треть больше, чем годом ранее, сообщил в интервью газете "Коммерсант" начальник главка Андрей Курносенко.

"Особое внимание мы уделяем злоупотреблениям в оборонно-промышленном комплексе. В прошлом году нашей службе удалось выявить 245 преступлений в этой отрасли, примерно на треть больше, чем годом ранее. В этом вопросе мы тесно работаем с коллегами из ФСБ, прокуратурой, Следственным комитетом", — сказал он.

По словам Курносенко, основными способами хищений остаются необоснованное завышение цен на материально-технические ценности и оказываемые услуги, а также завышение объемов выполненных работ. Главным остается вывод средств через подрядные организации, аффилированные с лицами, отвечающими за распределение и освоение средств.

По словам начальника главка, классическим примером таких преступлений являются хищения, совершенные при строительстве космодрома Восточный, где в качестве исполнителей одного договора оформлялось до десятка подрядчиков. "Хвосты" по хищениям на Восточном мы подбираем и сегодня, в любом случае уверен, что ни один виновный в сложившейся ситуации с космодромом "деятель" не уйдет от ответственности", — отметил Курносенко.

Он также уточнил, что вопрос распределения средств в оборонной промышленности связан с гостайной. "Мы стараемся не вредить производству, научным разработкам, поэтому стараемся проводить наши мероприятия особенно деликатно. Работа здесь осуществляется службой на системной основе, просто далеко не обо всех ее результатах по понятным причинам мы можем рассказывать", — подчеркнул Курносенко.

По данным следствия, в 2006–2009 годах, еще до начала строительства космодрома, обвиняемые по делу Восточного в составе организованной группы похитили около 106 миллионов рублей, принадлежавших "Дальспецстрою". Как утверждал СК, бывший глава этой организации Юрий Хризман и ее главный бухгалтер Владимир Ашихмин злоупотребили должностными полномочиями при использовании авансов по 11 государственным контрактам на цели, не связанные со строительством объектов космодрома Восточный, что повлекло причинение ущерба РФ почти в 5,2 миллиарда рублей. В конце февраля Дальневосточный окружной военный суд в Хабаровске приговорил участников группы, среди которых также сын экс-руководителя "Дальспецстроя", предприниматель Михаил Хризман и экс-спикер Хабаровской краевой думы Виктор Чудов, к лишению свободы на сроки от 5,5 до 12 лет и штрафу до 1,5 миллиона рублей. С двоих участников суд постановил взыскать в пользу Роскосмоса 5,1 миллиарда рублей. Адвокаты осужденных заявляли о необоснованности приговора и намерении его обжаловать.