МВД выявило масштабные нарушения в ТЭК на Кавказе

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Сотрудники антикоррупционного главка МВД за два года выявили масштабные нарушения в сфере топливно-энергетического комплекса в Дагестане и других республиках Кавказа, ущерб оценивается в миллиарды рублей, заявил в интервью газете "Коммерсант" руководитель главка Андрей Курносенко.

"Два года сотрудники главка совместно с коллегами территориальных подразделений занимались этой проблемой. Были выявлены масштабные и системные злоупотребления при тарифообразовании на энергоресурсы, хищения нефтепродуктов, реализации некачественного топлива, массовое уклонение от уплаты налогов на рынке ТЭКа, а это миллиарды рублей", — сказал Курносенко.

В результате в прошлом году было возбуждено около 1,5 тысяч уголовных дел о соответствующих злоупотреблениях, отметил он.

"Но это проблемы не только Дагестана. Аналогичные имеются и в других республиках СКФО. Просто, как я уже сказал, в Дагестане уже перешли к реализации собранной правоохранительными органами информации", — добавил Курносенко.

В Дагестане работает специальная комиссия силовиков из Москвы, призванная оценить "состояние законности" в республике. За время ее работы вскрыты крупные хищения в социальной сфере, задержаны четыре высокопоставленных чиновника: уже бывшие врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов, его замы Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов и министр образования Шахабас Шахов, все они были арестованы до 5 апреля. Уголовное дело в отношении высокопоставленных чиновников соединили с рядом других дел, расследуемых с середины 2015 года. По подсчетам следствия, ущерб бюджету по этому делу превышает 95 миллионов рублей.

Кроме того, за время работы спецкомиссии по уголовным делам были задержаны мэр Махачкалы Муса Мусаев, главный архитектор столицы Дагестана Магомед-Расул Гитинов, прошел ряд обысков.