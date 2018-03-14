Испания выдала России обвиняемого во взятках главу лесхоза Ростова-на-Дону

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Испания выдала РФ начальника управления благоустройства и лесного хозяйства Ростова-на-Дону Александра Донского, обвиняемого в получении взятки на сумму свыше 1 миллиона рублей от фирм, занимавшихся городским ландшафтным благоустройством, сообщили в пресс-службе генеральной прокуратуры РФ в ответ на запрос РИА Новости.
По данным ГП РФ, расследованием уголовного дела в отношении Донского занимается седьмое следственное управление Главного следственного управления СК РФ в Ростове-на-Дону. Следователи выяснили, что возглавлявший управление благоустройства и лесного хозяйства Ростова-на-Дону обвиняемый в декабре 2014 года-январе 2015 года получил от фирм, занимающихся озеленением, благоустройством и строительством в городе, три взятки на сумму более 1 миллиона рублей. Он получил эти деньги в обмен на содействие и последующее принятие управлением выполненных работ.
Самолет с обвиняемым приземлился в Шереметьево.