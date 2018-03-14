В поиске пропавшей девочки могут помочь 700 сотрудников администрации Сочи

КРАСНОДАР, 14 мар — РИА Новости. Около 1,3 тысячи человек задействованы в поисках пятилетней девочки, пропавшей накануне в Сочи, ещё 700 сотрудников администрации курорта готовы присоединиться к поисковой операции, сообщает пресс-служба администрации города.
По информации пресс-службы, в Бестужевском состоялся сход. Представители силовых структур и администрации города обратились к местным жителям с просьбой указать и совместно проверить пустующие постройки, а также строительные площадки, входящие в зону поиска.
"Для людей, которые прочесывают окрестности, оперативным штабом организована выдача дождевиков, а также предоставляется горячий чай и питьевая вода. Штаб, который был организован накануне, продолжает работу. В случае принятия решения о расширении зоны поиска еще 700 сотрудников администрации присоединятся к поисково-спасательной операции", — говорится в сообщении.