В поиске пропавшей девочки могут помочь 700 сотрудников администрации Сочи

КРАСНОДАР, 14 мар — РИА Новости. Около 1,3 тысячи человек задействованы в поисках пятилетней девочки, пропавшей накануне в Сочи, ещё 700 сотрудников администрации курорта готовы присоединиться к поисковой операции, сообщает пресс-служба администрации города.

Ранее сообщалось, что в районе села Бестужевское в Адлерском районе Сочи пропала пятилетняя Вероника Тришкина. По сообщению МЧС, родственники вели самостоятельный поиск в районе поселка во вторник с 18.00 до 22.00, после чего обратились в полицию. Как сообщает пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю, по факту безвестного исчезновения девочки возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство).

По информации пресс-службы, в Бестужевском состоялся сход. Представители силовых структур и администрации города обратились к местным жителям с просьбой указать и совместно проверить пустующие постройки, а также строительные площадки, входящие в зону поиска.

По данным сочинских властей, общее число людей, задействованных в поисковой операции, на данный момент составляет около 1,3 тысячи человек, среди них спасатели, сотрудники полиции и Росгвардии, представители администрации города, а также волонтеры.

"Для людей, которые прочесывают окрестности, оперативным штабом организована выдача дождевиков, а также предоставляется горячий чай и питьевая вода. Штаб, который был организован накануне, продолжает работу. В случае принятия решения о расширении зоны поиска еще 700 сотрудников администрации присоединятся к поисково-спасательной операции", — говорится в сообщении.