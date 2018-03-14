Житель Казани получил 15 лет колонии за изнасилование падчерицы

КАЗАНЬ, 14 мар — РИА Новости. Житель Казани получил 15 лет колонии строгого режима за 165 эпизодов насилия над несовершеннолетней падчерицей, сообщило следственное управление СК РФ по Татарстану.

Суд признал 36-летнего жителя Казани виновным по статьям "изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста", "насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста".

"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима", — говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что с октября 2010 года, оставаясь наедине с падчерицей 2002 года рождения, мужчина насиловал ее и совершал насильственные действия сексуального характера. Девочка решилась рассказать об этом матери только в апреле 2017 года, после чего мужчину задержали.

Причастность к совершению преступления мужчина не признал. Однако, как отмечает следствие, собранный в ходе расследования уголовного дела объем доказательств полностью подтвердил его причастность к насилию над ребенком.