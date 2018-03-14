Обвиняемый в убийстве семьи в Крыму признал, что сознательно утопил ребенка

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар — РИА Новости. Обвиняемый в убийстве семьи из трех человек в Крыму признался, что сознательно утопил в автомобиле ребенка и тела его родителей. Об этом он сам рассказал на видео, которое опубликовал региональный главк Следственного комитета.

Следователи вывезли обвиняемого на место преступления — в район завода "Залив". Во время следственного эксперимента он рассказал, что застрелил родителей девочки из пистолета Макарова, а затем столкнул автомобиль с их телами и еще живым ребенком в залив.

По его словам, так пытался скрыть следы преступления. "Ребенок находился в машине, плакал", — говорит обвиняемый на видео. На уточняющий вопрос следователя, предполагал ли он, что ребенок погибнет, обвиняемый ответил утвердительно и добавил, что пошел на это сознательно.

Семья из поселка Орджоникидзе (Феодосия) уехала из дома 23 февраля и пропала. Спустя почти две недели, 7 марта, их Chevrolet Lanos обнаружили заливе на глубине два с половиной метра. В машине находились тела двух взрослых и их четырехлетней дочери. Вскоре задержали подозреваемого — жителя Керчи. Сейчас он находится под арестом.

Мужчину обвиняют в сопряженном с разбоем убийстве двух и более лиц, в том числе малолетнего, из корыстных побуждений. Как рассказал РИА Новости источник в экстренных службах, семья приехала в Керчь, чтобы продать свой автомобиль и купить с доплатой другой, они везли с собой немногим более 200 тысяч рублей.