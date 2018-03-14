Глава Кубани призвал жителей Сочи помочь в поисках пропавшей девочки

КРАСНОДАР, 14 мар — РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился к жителям Сочи с просьбой помочь в поисках пропавшей девочки.
"Хочу обратиться ко всем жителям Сочи с просьбой помочь в поисках пятилетней Вероники Тришкиной. Любая ваша информация или помощь в поисках может стать неоценимой", — сказал губернатор журналистам.
Он отметил, что в поисковой операции уже участвует более тысячи человек: полицейские, спасатели, сотрудники Росгвардии, казаки и волонтеры.
"Создан оперативный штаб, который будет работать в круглосуточном режиме, пока Вероника не будет найдена", — добавил Кондратьев.