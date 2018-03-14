Полиция нашла отчима пропавшей в Сочи девочки

КРАСНОДАР, 14 мар — РИА Новости. Полиция на Кубани обнаружила отчима девочки, пропавшей во вторник вечером в Сочи, сообщает пресс-служба ГУ МВД Краснодарского края.

Ребенок пропал в районе села Бестужевское в Адлерском районе Сочи. По сообщению МЧС, родственники сначала самостоятельно искали девочку, после обратились в полицию. Как сообщает пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю, по факту безвестного исчезновения девочки было возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

Ранее в полиции также сообщили, что отчим ребенка перестал выходить на связь, в связи с чем полиция начала его розыск.

"Установлено местонахождение отчима девочки, пропавшей в Адлерском районе Сочи 13 марта. Сообщив в полицию об исчезновении девочки, мужчина перестал выходить на связь", — говорится в сообщении.

Уточняется, что полицейские обнаружили мужчину в одном из хостелов Адлера, сейчас с ним работают правоохранители.

Поиски девочки продолжаются.

Как рассказал РИА Новости руководитель управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Александр Агафонов, в настоящее время в целом в поисках ребёнка задействованы порядка 1250 человек.