В Воронеже в ДТП с участием двух автобусов пострадали шесть человек

ВОРОНЕЖ, 14 мар — РИА Новости. Три автомобиля, в том числе два маршрутных автобуса, столкнулись в Воронеже, в результате чего пострадали шесть пассажиров, сообщило главное управление МВД по региону.

Авария произошла около 09.45 мск в среду у одного из домов по Набережной Максима Горького в Воронеже.

"Водитель автомобиля ПАЗ, 35-летний местный житель, двигавшийся по маршруту №10, допустил столкновение с автомобилем ПАЗ, двигавшимся по маршруту №120 под управлением 32-летнего местного жителя. В результате дорожно-транспортного происшествия автомобиль ПАЗ (маршрут №120) столкнулся с движущимся впереди автомобилем ГАЗ под управлением 25-летнего мужчины", — говорится в сообщении.

Как пояснил РИА Новости представитель ГУМВД по региону, в результате аварии пострадали шесть взрослых пассажиров в обоих автобусах. Всех их доставили в больницу.

По факту ДТП полицией проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, уточняются данные о пострадавших.

