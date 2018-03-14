Житель Череповца, угрожая ножом, отобрал у девочки телефон

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мар — РИА Новости. Жителя Череповца арестовали по подозрению в разбойном нападении на 12-летнюю девочку, у которой он, угрожая ножом, отобрал на территории школы телефон, сообщает СУСК РФ по Вологодской области.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "разбой". "По ходатайству следствия мужчине судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему следователями предъявлено обвинение в совершении разбоя (часть 2 статья 162 УК РФ)", — отмечается в сообщении.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, наказывается лишением свободы на срок до 10 лет.