Житель Череповца, угрожая ножом, отобрал у девочки телефон

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мар — РИА Новости. Жителя Череповца арестовали по подозрению в разбойном нападении на 12-летнюю девочку, у которой он, угрожая ножом, отобрал на территории школы телефон, сообщает СУСК РФ по Вологодской области.

"По версии следствия, 3 марта около 15 часов 20 минут 35-летний безработный череповчанин, находясь на территории школы в городе Череповец, совершил разбойное нападение на 12-летнюю девочку, отобрав у нее под угрозой ножа, используемого в качестве оружия, мобильный телефон стоимостью 1 тысяча рублей", — говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "разбой". "По ходатайству следствия мужчине судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему следователями предъявлено обвинение в совершении разбоя (часть 2 статья 162 УК РФ)", — отмечается в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, наказывается лишением свободы на срок до 10 лет.