Отчима пропавшей в Сочи девочки объявили в розыск

СОЧИ, 14 мар — РИА Новости. Отчим девочки, пропавшей во вторник в селе Бестужевское в Адлерском районе Сочи, перестал выходить на связь, его объявили в розыск, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Собеседник агентства рассказал, что мужчина перестал выходить на связь после того, как заявил в полицию о пропаже ребенка. Как говорится в ориентировке, пропавший — Шахмирзаев Мурад Мирза Оглы, 1989 года рождения.

Накануне в районе села Бестужевское в Адлерском районе Сочи пропала девочка. МЧС сообщило, что родственники самостоятельно искали ее с 18:00 до 22:00, после чего обратились в полицию. По информации регионального управления МВД, сейчас ребенка ищут более 1000 человек. В следственном управлении СК по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело по статье "Убийство".