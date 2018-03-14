Источник сообщил об эвакуации из-за пожара НИИ радиотехники в Москве

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Не менее 50 человек эвакуировали в среду из здания Всероссийского научно-исследовательского института радиотехники в центре Москвы из-за пожара на третьем этаже, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"Очаг возгорания находился в кабинете на третьем этаже Всероссийского НИИ радиотехники по адресу: улица Большая Почтовая, дом 22", — сказал собеседник агентства, добавив, что пожар уже удалось ликвидировать.

Он уточнил, что общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров, люди не пострадали. Обстоятельства ЧП выясняются.