Кашпировский подал в суд на Первый канал за коллаж с котом

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Останкинский суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит иск Анатолия Кашпировского к Первому каналу, который показал в юмористическом шоу "Вечерний Ургант" коллаж из его фотографии и изображения кота, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Коллаж был использован в сюжете о "коте-экстрасенсе" из Благовещенска. "Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации будет рассмотрен в закрытом режиме", — решила судья Альбина Хуснетдинова.

Как пояснил журналистам представитель ответчика, Кашпировский требует компенсацию в 500 тысяч рублей и опровержения. "В том числе, он просит опровергнуть фразу, что чудо-питомец видит привидений", — сказал юрист.

По его словам, основные претензии истца связаны с тем, что в сюжете его назвали экстрасенсом, хотя тот настаивает, что он психотерапевт.

Исковые требования на Первом канале не признают. "Мы не сообщали никаких утверждений и фактов. Давайте оспаривать все шутки, которые прозвучали", — добавил юрист.

Из-за болезни представителя Кашпировского заседание перенесли на середину апреля.

Кашпировский стал широко известен в Советском Союзе благодаря телевидению, на котором он вел передачу "Сеансы здоровья". Во время нескольких телемостов он внушал пациентам во время хирургических операций, что они не испытывают боли. Однако многие ученые и врачи считали, что сеансы психотерапевта вредят здоровью людей, особенно со слабой психикой.