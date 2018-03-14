В Москве за сутки произошло более 700 ДТП

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Более 700 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом произошло в Москве за прошедшие сутки, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Во вторник вечером МЧС предупредило жителей Москвы и Подмосковья, что в ближайшее время, ночью и утром в среду ожидается гололед, возможны затруднение движения транспорта, создание заторов на проезжей части, аварийные ситуации и увеличение количества ДТП.

"За прошедшие сутки произошло 716 ДТП с материальным ущербом", — сказал собеседник агентства.

По его словам, за сутки произошло около 20 ДТП с пострадавшими.

Такое количество аварий является обычным для непогожих дней в столице. Так, 4 февраля, когда в столице выпало более половины месячной нормы осадков в Москве, произошло около 680 аварий. Около 700 ДТП также произошло 30 января, в день, когда во всем Центральном регионе России начался сильный снегопад с метелью и гололедом.