Суд в Коми подтвердил приговор мотоциклисту, который сбил пенсионера

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мар — РИА Новости. Верховный суд Коми оставил без изменения приговор нижестоящего суда, приговорившего к двум годам лишения свободы местного жителя, который на неисправном мотоцикле без водительских прав насмерть сбил пенсионера и спрятал его тело в лесу, сообщает в среду республиканская прокуратура.

Как уточняет ведомство, ДТП произошло 13 сентября 2017 года, когда 19-летний житель Корткеросского района, не имея водительских прав, ехал на незарегистрированном мотоцикле с неисправной тормозной системой и световыми приборами по дороге, ведущей от поселка Приозерный к трассе "Сыктывкар – Троицко-Печорск".

"В 50 метрах от знака "начало населенного пункта" он сбил шедшего по обочине 60-летнего пешехода. Пешеход в результате наезда получил тяжелую травму головы, от которой скончался на месте происшествия. Когда виновник аварии понял, что потерпевший мертв, он увез его тело в лес и спрятал. Останки пропавшего пенсионера обнаружили только 8 октября 2017 года", — говорится в сообщении.

В январе Корткеросский районный суд назначил обвиняемому, который признал свою вину, наказание в виде двух лет лишения свободы. Также суд лишил юношу права управления транспортными средствами сроком на три года и взыскал с него в пользу супруги погибшего в счет возмещения морального вреда 350 тысяч рублей, уточнили в прокуратуре.

"С вынесенным приговором не согласились супруга погибшего пенсионера, которая сочла приговор слишком мягким, а также осужденный и его защитник, посчитавшие приговор чрезмерно суровым. Верховный суд республики Коми по итогам рассмотрения уголовного дела в апелляционном порядке оставил приговор суда первой инстанции без изменения, апелляционные жалобы супруги погибшего, осужденного и его защитника – без удовлетворения", — информирует республиканское надзорное ведомство.