СОЧИ/КРАСНОДАР, 14 мар — РИА Новости. Пятилетнюю девочку, пропавшую во вторник в селе Бестужевское, ищут более 1000 человек, в числе которых 500 полицейских, 74 сотрудника МЧС, а также "Кубань-СПАС", службы спасения города, Росгвардия и местные жители, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
"Родственники вели самостоятельный поиск в районе поселка с 18.00 до 22.00, после чего обратились в полицию. К спасателям информация поступила еще через 2,5 часа. Незамедлительно к месту происшествия были направлены три смены спасателей ЮРПСО МЧС России. На данный момент к поиску в горно-лесной местности привлечены 74 спасателя МЧС, в том числе, кинологические расчеты", — говорится в сообщении ведомства.
По информации регионального управления МВД, в целом в поисках ребёнка задействованы более 1000 человек.
"Для проведения поисковых мероприятий пропавшей девочки созданы группы, в которые вошли более 500 сотрудников полиции, а также сотрудники Росгвардии, МЧС и местные жители. Всего в поисковых мероприятиях задействовано более 1000 человек", — уточняется в сообщении.
Отмечается, что в поисках также участвуют сотрудники службы "Кубань-СПАС" и службы спасения города Сочи.
"По данному факту незамедлительно было организовано проведение доследственной проверки. С целью установления обстоятельств исчезновения малолетней следственным отделом по Адлерскому району города Сочи СКР по краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п."в" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство)", — отметили в СУСК. В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты следственного управления.
Приметы пропавшей: рост 110 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза карие. На момент исчезновения была одета в короткую джинсовую юбку, синюю кофту с длинным рукавом и красные кеды.
Следователи просят владеющих информацией о месте нахождения пропавшей сообщить об этом по телефону 8 (918) 916-07-00.