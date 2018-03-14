Пропавшую в Сочи пятилетнюю девочку ищут более 1000 человек

СОЧИ/КРАСНОДАР, 14 мар — РИА Новости. Пятилетнюю девочку, пропавшую во вторник в селе Бестужевское, ищут более 1000 человек, в числе которых 500 полицейских, 74 сотрудника МЧС, а также "Кубань-СПАС", службы спасения города, Росгвардия и местные жители, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Информация о том, что в районе села Бестужевское в Адлерском районе Сочи пропала пятилетняя Вероника Тришкина, поступила спасателям 14 марта в 00.30.

"Родственники вели самостоятельный поиск в районе поселка с 18.00 до 22.00, после чего обратились в полицию. К спасателям информация поступила еще через 2,5 часа. Незамедлительно к месту происшествия были направлены три смены спасателей ЮРПСО МЧС России. На данный момент к поиску в горно-лесной местности привлечены 74 спасателя МЧС, в том числе, кинологические расчеты", — говорится в сообщении ведомства.

По информации регионального управления МВД, в целом в поисках ребёнка задействованы более 1000 человек.

"Для проведения поисковых мероприятий пропавшей девочки созданы группы, в которые вошли более 500 сотрудников полиции, а также сотрудники Росгвардии, МЧС и местные жители. Всего в поисковых мероприятиях задействовано более 1000 человек", — уточняется в сообщении.

Отмечается, что в поисках также участвуют сотрудники службы "Кубань-СПАС" и службы спасения города Сочи.

Как сообщает пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю, возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения пятилетней девочки. По предварительным данным, во вторник девочка ушла из дома, расположенном по улице Главной в селе Бестужевском, и до настоящего времени не вернулась.

"По данному факту незамедлительно было организовано проведение доследственной проверки. С целью установления обстоятельств исчезновения малолетней следственным отделом по Адлерскому району города Сочи СКР по краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п."в" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство)", — отметили в СУСК. В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты следственного управления.

Приметы пропавшей: рост 110 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза карие. На момент исчезновения была одета в короткую джинсовую юбку, синюю кофту с длинным рукавом и красные кеды.

Следователи просят владеющих информацией о месте нахождения пропавшей сообщить об этом по телефону 8 (918) 916-07-00.