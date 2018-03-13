В Кемерово ребенок погиб после падения с кровати на батарею

КЕМЕРОВО, 13 мар — РИА Новости. Жительницу Кемерово будут судить по обвинению в причинении смерти по неосторожности малолетнему сыну, который скончался от ожогов, полученных от батареи, на которую он упал с кровати, сообщает во вторник региональное следственное управление СК РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел в декабре прошлого года.

"Обвиняемая, не уделив должного внимания безопасности своего малолетнего ребенка, действуя с преступной небрежностью, положила сына на двуспальную кровать, не имеющую ограждений в виде боковых стенок. В результате ребенок упал с кровати на горячую батарею отопления, вследствие чего получил термические контактные ожоги второй-четвертой степени. Ребенок умер на месте происшествия", — говорится в сообщении.

Как выяснили следователи, мать могла положить сына в детскую кровать, обеспечив тем самым его безопасность. Семья характеризуется положительно, в поле зрения сотрудников правоохранительных органов никогда не попадала.

В итоге 35-летняя кемеровчанка стала фигуранткой уголовного дела по статье "Причинение смерти по неосторожности", которое вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, добавили в СК.