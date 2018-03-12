Железная дорога и СК подтвердили сход с рельсов вагонов на Транссибе

КРАСНОЯРСК, 12 мар — РИА Новости. Несколько грузовых вагонов сошли с рельсов на Транссибирской магистрали в Красноярском крае, пострадавших нет, сообщили в Западно-Сибирском управлении СК на транспорте и на Красноярской железной дороге.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил, что в Манском районе на 4175-м километре Транссибирской железной дороги произошел сход семи вагонов с углем нарушен габарит по обоим путям. Пострадавших нет.

"На место выехали следователи. По данному факту начата проверка. По предварительным данным, сошли пять вагонов, пострадавших и погибших нет", — сказали РИА Новости в следственном управлении.

По данным Красноярской железной дороги, на перегоне Камарчага – Таежный произошел сход, по предварительным данным, шести вагонов грузового поезда с бурым углем.

"В результате происшествия пострадавших нет. Угрозы экологии нет. Возможны задержки пассажирских поездов. Для ликвидации последствий происшествия задействованы восстановительные поезда станций Красноярск и Саянская", — сообщили железнодорожники.

Для координации работ создан оперативный штаб. Планируется, что восстановительные работы займут два часа.