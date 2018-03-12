В Челябинске начали проверку детсада, где ребенка покормили супом с рвотой

ЧЕЛЯБИНСК, 12 мар – РИА Новости. Прокуратура начала проверку детского сада в Ленинском районе Челябинска, где, по заявлению родителей, ребенка кормили супом, в который его вырвало, сообщила РИА Новости в понедельник официальный представитель прокуратуры региона Наталья Мамаева.
По данным прокуратуры, есть второе заявление, подписанное 11 родителями этой же группы детсада. В нем родители жалуются на несправедливые денежные сборы, так как, по их мнению, сданные ими денежные средства были потрачены воспитателем на неопределенные нужды, а отчетов об их расходовании ни разу не было.
Она уточнила, что заявления были поданы в прокуратуру в начале марта.
Как поясняет местный телеканал "31tv.ru", со слов родителей детей, также воспитатель якобы обзывает детей и закрывает в темной комнате за непослушание. Сама же воспитатель считает все обвинения беспочвенными, добавляет телеканал.